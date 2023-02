E

l pasado 22 de febrero se cumplieron 110 años de la muerte de Francisco I. Madero. Este episodio dentro de la llamada Decena Trágica fue un golpe de Estado orquestado por el general Victoriano Huerta, quien usurpó la Presidencia de la República con la intervención directa del embajador de Estados Unidos en México. Es un acto repugnante que fue innecesario, a contracorriente de la conducta del líder que se negó sistemáticamente a usar la violencia para resolver los problemas políticos. Incluso fue generoso con sus adversarios a los que perdonó sus traiciones. Todo parece indicar que le faltó una cuota de crueldad, indispensable para disciplinar a un país tan inclinado a la violencia y a la venganza. Madero mantuvo a muchos porfiristas en su gobierno y no hizo cambios en las Cámaras, lo que provocó que obstaculizaran su corta administración. Otro punto de debilidad es que no intentó siquiera llegar a un entendimiento con las distintas fuerzas que actuaron como agentes activos para que Madero llegara a la Presidencia. Esto lo llevó a cometer diversos errores: no dio nombramientos a generales como Pascual Orozco; apartó a su vicepresidente Pino Suárez; no atendió las advertencias de su hermano Gustavo Madero, y, al mantener a porfiristas en los cargos públicos, provocó el distanciamiento de revolucionarios como Emiliano Zapata, quienes se levantaron en armas al creer que Madero no iba a materializar los cambios por los que habían luchado.