Considero muy pertinente la aclaración de Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social del Instituto Nacional Electoral (INE), con relación a que no son, según una cuenta simple, 16.5 millones de pesos los que se llevarían como finiquito los dos consejeros principales del instituto, pero sería bueno que nos informara su cifra de acuerdo a lo que ellos legalmente merecen .

Exigimos a las autoridades que no sean omisas ante las amenazas de muerte en contra de Raúl Romero, y hagan efectiva la ley en contra de estos grupos nazis y fascistas que representan una grave amenaza a la paz, a la libertad y a la democracia de nuestro país.

A todas luces se ve que no leyeron con atención la iniciativa original o el llamado plan B, que desconocen la larga y lastimosa historia de nuestras elecciones y que, haciendo eco a la desesperación del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, se atreven a decir que rechazan los repetidos intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de sabotear las instituciones democráticas de México , cuando en realidad es hasta ahora cuando estaríamos dentro de un verdadero proceso de transformación democrática. Señores representantes estadunidenses: El respeto al derecho ajeno es la paz .

e refiero a la nota de la agencia de noticias Afp titulada Peligran instituciones democráticas por la reforma electoral... (publicada en La Jornada del sábado). Me parece un acto de suprema hipocresía por parte de los firmantes, el demócrata Robert Menéndez y el republicano Michael McCaul, quienes con tal pronunciamiento se entrometen en los asuntos políticos que sólo incumben a los mexicanos.

Yo me pregunto serán 16.49 millones o 15.6 , me gustaría conocer la cantidad precisa de lo que recibirán. Tal vez sólo serán unos 13.5 millones y no los que La Jornada publicó el jueves pasado.

José Luis Villarreal Cantú

Opina sobre la gravedad de los plagios

En todas partes se cuecen habas, no cabe duda. El 6 de mayo de 2011 el diario español El País dio a conocer el juicio contra del escritor Arturo Pérez Reverte, ocupante desde 2003 de una de las 41 sillas de la Real Academia Española (RAE), señalado por la Audiencia Provincial de Madrid como autor del plagio de informes de la película Corazones Púrpura para introducirlos en el filme Gitano, del que fue guionista. La multa fijada en 2013 fue de 80 mil euros que tuvo que pagar. También Julian Assange mencionó el caso en 2017.

El País acaba de publicar la investigación de autores no mencionados del presunto plagio de la tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac, de la ministra Yasmín Esquivel. Su abogado hace referencia a autores que en descuido no se mencionan. Suele pasar porque al final, hay una conclusión que necesariamente debe ser del ponente, donde se mencionan orígenes. Menos grave que ocupar como plagiario una silla en la Academia de la Lengua, y demostrar con ello que no hay nada nuevo bajo el Sol.

Tere Gil

Agremiados llaman a votar por el no en el CCT en la UNAM

Nosotras y nosotros como sindicato independiente, decimos no a la legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) de la UNAM, hoy administrado por la AAPAUNAM. Durante más de 40 años los académicos y académicas que atendemos en calidad de interinos a la inmensa mayoría de nuestros más 370 mil estudiantes, hoy decimos ¡Basta! Luchamos por la estabilidad laboral y un incremento significativo de nuestros salarios.

Si nuestra universidad es considerada una de las mejores de América Latina no es por la llamada casta dorada que administra a nuestra casa de estudios, sino por el trabajo diario en las aulas y fuera de ellas que realizamos más de 32 mil docentes, quienes después de cinco, 10 o 15 años de antigüedad todavía no contamos con derechos plenos.

Hacemos un llamado a la comunidad académica a votar por el no en este proceso y a construir un CCT que emane de cada facultad y escuela de la UNAM y que termine con tantos años de precariedad salarial e incertidumbre en nuestras contrataciones.

¡Por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la UNAM!

José Santos, profesor de la Facultad de Ciencias y secretario de Relaciones del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM