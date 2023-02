El posicionamiento ocurre días antes de la primera visita del secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, a Asia central, para fortalecer los lazos entre Washington y las cinco ex repúblicas soviéticas de la región.

Desde Nueva Delhi, Scholz criticó que no había ninguna línea reconocible que dijera que las tropas rusas tengan que replegarse. Subrayó la importancia de lograr una paz justa y equitativa, y no paz dictatorial al estilo ruso . Añadió que esto también tiene que comprenderlo el presidente ruso, Vladimir Putin.

Francia aboga por no entregar armas a Rusia

El hecho de que China se comprometa con los esfuerzos de paz es muy bueno , destacó el presidente francés, al día siguiente de que el gobierno de Xi Jinping publicó un documento en el que llama a entablar conversaciones en busca de una solución política del conflicto en Ucrania y que sólo es posible si incluye el fin de la agresión rusa y el retiro de las tropas, así como el respeto a la soberanía territorial y del pueblo ucranio .

Macron solicitó que China no entregue armas a Rusia y que ayude a presionar a ésta para que, evidentemente, no utilice nunca (armas) químicas ni nucleares, y que detenga esta agresión antes de una negociación .

En este contexto, las autoridades del país asiático anunciaron la visita el 28 de febrero del mandatario bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y quien prestó el territorio para el lanzamiento de la ofensiva rusa.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Qin Gang, dijo vía telefónica a su par bielorruso, Serguéi Aleinik, que su gobierno desea profundizar la relación política y que seguirá apoyando a Bielorrusia para que mantenga su estabilidad nacional, y se opondrá a cualquier intento de fuerzas exteriores de interferir en sus asuntos internos o de imponer sanciones ilegales unilaterales contra Minsk, afirmó Qing a Aleinik según un comunicado del ministerio de la nación asiática, que busca desde hace días jugar un papel de mediador en el conflicto. Socio estratégico de Moscú, China se abstuvo el jueves pasado en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU, que exigía un retiro inmediato de las tropas rusas.