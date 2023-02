Elio Henríquez

Domingo 26 de febrero de 2023

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Marco Antonio Gómez Gómez tenía 16 años cuando en mayo de 2021 salió de su natal San Juan Chamula hacia Estados Unidos para buscar trabajo y ayudar a su madre que necesitaba dinero porque desempeñaba un cargo religioso; sin embargo fue abandonado en el desierto de Arizona y ya no se supo nada de él, contó su hermana Yuri Guadalupe.

Agregó que el viernes pasado, el consulado de México en Arizona notificó a la familia que fueron encontrados restos humanos en el desierto y un teléfono móvil que probablemente pertenecen al joven tsotsil, aunque la información sólo será confirmada cuando se tengan los resultados de los análisis de ADN.

Mi hermano fue abandonado en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, el 19 de mayo de 2021 y lo supimos un día después, por lo que pedimos ayuda a los rescatistas y al consulado, pero no teníamos respuesta ni información , añadió.

Señaló que siguieron con la búsqueda; preguntamos todos los días, en la mañana y en la tarde, y apenas el viernes recibimos una llamada del consulado de que encontraron los restos de una persona, pero hasta ahorita no sabemos si son de Marco Antonio .

Yuri narró que su hermano salió de su casa ubicada en San Juan Chamula, el 3 de mayo de 2021, con rumbo a Sonora, estuvo varios días en la frontera y guiado por un traficante de personas.

El pollero lo abandonó en ese lugar