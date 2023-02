Periódico La Jornada

Domingo 26 de febrero de 2023, p. 15

En la feria de la joyería de Doha, en Qatar, Noora Al Ansari causó sensación. Esta empresaria local se mide con gigantes del lujo (Cartier, Louis Vuitton, Bulgari) yendo a contracorriente en este conservador país del Golfo. Ansari despierta la curiosidad de los visitantes al estar en contacto directo con los clientes, pues no es habitual ver a mujeres de la zona ocuparse directamente de su comercio. Cuando las mujeres me veían en la joyería (...) se preguntaban si era catarí , confía a la Afp, en la feria, cuando se enteran, me dicen: estamos orgullosas de ti. Haces piezas muy bonitas . Ansari entró en el negocio cuando había dos diseñadores cataríes; hoy, hay al menos 10 en la feria de Doha, asegura.