Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 26 de febrero de 2023, p. 5

Hay presencias aterradoras, pero no son fantasmas, no son parte de nuestros sueños; no, son presencias reales que hostigan, amenazan, intimidan, son crueles, forman parte de los peores secretos humanos , expresa la coreógrafa y videoasta Rocío Becerril, quien creó el programa Presencias, secretos y ensoñaciones, en el que explora el tema de las emociones humanas en tránsito.

La artista se inspiró en los textos y poemas sobre el tiempo y la muerte de los escritores Arqueles Vela y José Revueltas, así como la obra del pintor belga Paul Delvaux, para hablar de los viajes y de esos espacios de encuentros y desencuentros.

Sobre este proyecto multidisciplinario que se presenta hoy en el teatro Sergio Magaña, Becerril explicó que los trenes son los espacios en los que se vive, en su sentido más puro, la individualidad y la soledad. Son lugares en los cuales se da una intensa y nutrida interacción de cuerpos y miradas: de emociones en tránsito .

En entrevista, la creadora explica que su proyecto tiene como fuentes principales la pintura, la filosofía y la literatura, y formó parte de una trilogía relacionada con la imagen y el espacio. “La obra en su versión final refleja esta reflexión sobre los espacios, esta condición de tránsito de los seres humanos y la relación con los entornos y las tecnologías, digamos, todos estos espacios de no lugar que son aceptaciones de espera y encuentro.

En el texto de José Revueltas se narra una situación de mucha violencia e incertidumbre ante la presencia intimidante de una asesina que viaja con comunistas en un tren hacia las islas Marías; esa escena es fuerte y se retoma en una parte de la obra.