brió la puerta y entré.

Había acomodado las altas telas contra mesas y estantes en el salón del estudio, de techo alto también. Contra los ventanales con vista al bosque de fresnos entre esculturas de estelas y volcanes de bronce. Contra el barandal del altillo. Me coloqué en el centro, rodeada del Alfabeto vertical, según lo llamó, seis trípticos que pintó desde una banca baja rodante negra y desde un andamio naranja cuyos sostenes o escalones subía a medida que necesitaba ir alcanzando el remate y pintar las alturas, mancharlas, dice él; repintarlas, remancharlas. Engordar la tela, precisa. Darle forma; corregirla. Oscurecerla. Mojarla. Aclararla. Dejarla secar. Pero hoy ya estaban listas, estas figuras erguidas, de modo que pude ver la obra terminada. La exposición se llamará Casa de letras, me dijo. ¿Casa? Esto no es una casa, quise decir; guardé silencio. Contemplaba, envuelta por la presencia de las imágenes que no sabía sino calificar como esplendorosas. Sé que si las llamara majestuosas a él la palabra le incomodaría todavía más que la que habla de esplendor (magnificencia, grandiosidad). ¿O será al revés?

Asilada entre ellas me sentí; protegida, resguardada. Porque algo tenían de guardianes, me pareció; sólo que de guardianes supremos. Esto no es una casa, quiso insistir la voz dentro de mí que de nuevo la ocasión me orillaba a acallar. Refugiada a los pies de esos monumentos a la luz que me rodeaban, empequeñecida bajo la especie de manto que irradiaba de su color y me envolvía, de su tonalidad poderosamente cálida, contraste de la intemperie que me empujó a llamar a la puerta y entrar, que me atrajo a rendirme. Quería arrodillarme y enterrar la cara en la tierra y llorar, de emoción desbordada. O quería abrir y alzar los brazos hacia alguna cúpula y reír, reír de alegría.

Lo había visto inclinado sobre las telas sobre las mesas derramándoles mezclas de pintura y de arenas y levantarlas un poco de aquí, de allá, mecerlas de modo que el líquido espeso se esparciera. Casi arrullarlas, ¿o zarandearlas de gusto?

Lo había visto también con un pincel delgado y corto formar y reformar las anchas y largas imágenes. Lo había visto dejarlas reposar y secar, a la sombra de la Luna. Y lo había visto horas después ir a ver expectante qué había sucedido al amanecer, si el tono buscado y encontrado la víspera húmeda llegó a fijarse, o si disminuyó, y preguntarse entonces qué hacer, quería que recobrara la intención de lo impregnado. Lo había visto rociar desde un plato hondo sobre las telas una materia grumosa blanca, como migajas a los pájaros en el campo.

Me mostró una hoja de papel blanco grueso, lo vi tamaño doble o triple carta, no sé, parecía extenderse rectangular hacia lo largo y lo alto, ampliamente, no sé cuánto, al verlo crecía más que una hoja simple tamaño carta. A lo vertical él había dibujado una sobre otra unas seis hileras de signos, uno al lado de otro, o algo más arriba o algo más abajo, a tinta todos, cuatro por hilera, un cuarto de siglo atrás, me contó y abajo vi la fecha. Llamó Estudios para alfabeto el conjunto negro y blanco desde entonces.