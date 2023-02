Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 26 de febrero de 2023, p. 2

Diego Lamas expuso su obra más reciente –que abarca personajes históricos– en La Casa del Risco, hermosa mansión recubierta de talavera que donó a México el internacionalista Isidro Fabela. Mientras veíamos el excelente retrato de Carlos Monsiváis y la interpretación de Diego Lamas de La dama del armiño, de Da Vinci, tuve oportunidad de entrevistar a su maestro, el pintor Enrique López Pacheco.

–¿Cómo empezó a amar a la pintura, maestro?

–De joven nunca supe de una escuela de arte, pero me encantaba dibujar. Vivíamos en la Ciudad de México dos hermanas y cuatro hermanos. De niño dibujé sin pretensión, sin saber que eso era un oficio; mis padres no sabían nada de arte. Estuve en el Politécnico estudiando física, y luego trabajé en el gobierno haciendo planos para la estructura del drenaje, cálculos para plantas termoeléctricas. Antes todo se hacía a mano.

–La pintura, la pintura, maestro…

–Conocí a Álvaro Rivera que dibujaba en la oficina y me habló de La Esmeralda, y mi reacción fue: Dejo todo y me voy ahí . Afortunadamente, entré en 1979; tendría 24 años, y terminé en 1984. Nunca había sido tan feliz como en esa escuela de arte; quería estar ahí todo el día. Dibujaba a la modelo y parecía bóiler; me salía refeo. Insistí. El maestro pedía 10 dibujos diarios y yo hacía 50. Así comenzó una carrera que hoy me hace feliz. Nunca dejé de pintar, sino un año por una crisis emocional y económica muy grave que me obligó a abandonarlo: me deshice de pinceles, caballete y colores. Tras casi dos años encontré a Víctor Muedano y él me preguntó que por qué había dejado de pintar y me dio 10 hojas de papel, pinceles y pintura. Durante dos semanas no hice sino pintar; asistí a una exposición de Jacobo Borges y me identifiqué muchísimo con él y empecé a crear con fiebre en esas 10 hojas que llevé a mi amigo Víctor, quien exclamó después de mirarlos durante un largo momento: ¡Pues a seguirle! Desde entonces no he dejado de pintar.

Dejé todos los trabajos ajenos a la pintura; me acostaba muy noche y me levantaba muy temprano. Viví cinco años muy complicados, pero nunca fui tan feliz como cuando volví a pintar, y hasta la fecha estoy muy contento de ser lo que soy.

–Marta Lamas y yo fuimos a una muy buena exposición suya en el club Libanés; lo que más me llama la atención de usted, maestro, es su sencillez...

–Sí, estoy trabajando sobre vidrios. No sé si recuerda las cajas que he expuesto últimamente. El 14 de marzo tengo una exposición colectiva en la galería de Óscar Román, en Polanco, el tema es la Torre de Babel, presento cinco obras y una caja con 12 vidrios.

Cinco cajas de cristal

–¿Y sus clases de pintura no le quitan tiempo para su propia obra?

–Enseño lo que sé; incluso, he trabajado con gente sicótica para ayudarla a cambiar un poco su destino. En cuanto a dar clases, vivo la magia de pintar, enseño a ver los colores, no hay ninguna pretensión, es genial, porque tanto yo como el alumno estamos gustosos.