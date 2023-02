Ángel Bolaños Sánchez

La Jornada

Domingo 26 de febrero de 2023, p. 23

En la revisión de la cuenta pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio presupuestal de 2021, alcaldías gobernadas por la oposición –PAN, PRI y PRD– registraron el mayor número de irregularidades en la aplicación del gasto, con lo cual se podrían fincar responsabilidades administrativas, penales o resarcitorias.

Dentro de las observaciones relevantes que la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) reportó en el informe general entregado esta semana al Congreso local, se acumularon 43 recomendaciones con posible promoción legal, el mayor número recayeron en Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón, con nueve, ocho y cinco, respectivamente, por anomalías como omisiones en los procesos de licitación, autorizaciones de pago sin verificación de que la obra se realizara, falta de supervisión, falta de documentación comprobatoria e incumplimientos en las disposiciones legales, entre otras.

Como ejemplo, en el caso del último rubro, la ASCM revisó un contrato por 12 millones 840 mil pesos con la empresa ABC Estudio para rehabilitar un edificio de Protección Civil en Álvaro Obregón y entre las observaciones que la alcaldía no ha subsanado, detectó que la invitación para la adjudicación directa de la obra no contenía los requisitos establecidos en la norma, pues arrancó sin contar con declaración de cumplimiento ambiental ni el estudio de daño ecológico, además de no aplicar retenciones por retraso en la ejecución de obras ni penas convencionales a la empresa por estropicios, trabajos no realizados o deficientes.

También se detectaron diferencias entre cantidades pagadas y las observadas en la visita de verificación física y pagos por trabajos adicionales realizados y conceptos que excedieron la cantidad contratada sin estar autorizados.