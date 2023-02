D

esde España, donde disfruta del exilio voluntario, cobijado por José María Aznar, la respuesta del ex presidente Felipe Calderón al veredicto de culpable que un tribunal en Nueva York le propinó a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue ignorar la realidad. Ésta se define por lo que ocurrió, no por lo que él sostiene que hizo. Pero su respuesta insiste en algo que ya sólo está en su carta: “Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está ya siendo usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia (…) La política de seguridad dio resultados. Los principales indicadores de criminalidad iban a la baja al terminar mi sexenio”. La realidad indica que su guerra interna benefició al cártel del Chapo Guzmán a cambio de sobornos: de los 121 mil detenidos para el espectáculo en la tele, sólo mil 306 fueron realmente a la cárcel; de éstos, pocos, tan sólo 114 eran del cártel de Sinaloa contra, por ejemplo, 609 de Los Zetas. Los datos de su sexenio indican que su política de masacres, desapariciones y desplazamientos forzados tuvo el resultado contrario a lo que él llama a la baja : los asesinatos pasaron de mil 921 en 2005 a 27 mil 199 en 2011, según datos del Inegi. Entre 2007 y 2010, el robo a bancos creció 90 por ciento; la extorsión, 100 por ciento; el robo de vehículos con violencia, 108 por ciento, y los secuestros, 188 por ciento. Los que le tuvieron miedo a su guerra nunca fueron los narcotraficantes, sino las familias y sus comunidades. Fue un fracaso porque fue una simulación. Insistir en más simulación no hace al desastre menos real.