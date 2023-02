Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de febrero de 2023

Magistrados y funcionarios electorales advirtieron que el plan B quita a estas autoridades administrativas y jurisdiccionales la facultad de interpretar la ley, y las limita únicamente a aplicarla.

Janine Otálora, magistrada de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que el retiro de esa facultad es casi la pena de muerte en este ámbito. Y yo aquí quiero dar un grito de alarma, porque lo más grave, me parece, es la reforma electoral en materia de la Ley General de Medios de Impugnación; nada más me refiero a esa, se nos quita la facultad de interpretar la ley , dijo durante la presentación del libro Elección 2021, 25 años de evolución interpretativa.

Señaló que hay un artículo muy claro el cual acota que ya no hay interpretación y eso es, casi casi, la pena de muerte de la justicia electoral . La magistrada expuso que si antes no se hubiera tenido esa facultad, el TEPJF no hubiese podido interpretar la norma y darle mayores alcances, de ahí que invitó a los abogados a leer y atender con cuidado el tema.

A su vez, en un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el coordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Zavala, sostuvo que por ese y otros elementos, la reciente reforma electoral es una vuelta al pasado , el regreso a un modelo inconstitucional.

Antes, en ese mismo evento realizado en la máxima casa de estudios, pero en otra mesa, el ex consejero electoral Jaime Cárdenas refutó que todas las reformas anteriores fueron resueltas por consenso (como ha repetido el consejero presidente, Lorenzo Córdova).