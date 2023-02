–¿En qué está usted trabajando o con quién para construir esa democracia progresista de la que habla en su libro?

–Con distintos grupos. Uno es en la UNAM, con el que nos venimos reuniendo desde hace 13 o 14 años, y con otros grupos con los que he tenido contacto a lo largo de mi actividad pública.

Ante la denominación que le hizo un reportero como padre de la izquierda moderna de México , reviró: No me dé más hijos de los que ya tengo. Lo único, como digo, es que tenemos que avanzar en el debate, en el diálogo, avanzar en buscar entre muchos cómo resolvemos los principales problemas del país .

Respecto de la segunda marcha convocada según sus organizadores para defender la democracia y al INE , que tendrá lugar este domingo en la capital del país, señaló: Creo que siempre es importante que la sociedad se mueva, que opine, siempre es importante que haya respeto a lo que cada quien quiera decir, hacer, moverse, etcétera; me parece que esto es muy importante .

Sin embargo, a pregunta expresa, aclaró que no la acompañará ni la respaldará: No sé qué se vaya a proponer, entonces no puedo respaldar lo que no conozco .