Desde antes del inicio de este gobierno, pero cuando ya se sabía su triunfo, Rosario Ibarra pidió directamente al Presidente en una carta que se abriera una investigación de las denuncias de más de 40 años de ¡Eureka!, denuncia que no le era ajena.

Para ¡Eureka! todo esto suena a burla, más cuando en nuestros casos no se ha iniciado siquiera una investigación real.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación (SG), por medio de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la cual forma parte también de la Comisión de la Verdad, envió una convocatoria en la que dice que iniciará la toma de muestras para el perfil genético de familiares de personas desaparecidas; piden además fotografías y datos personales como complexión, estatura, pelo, datos dentales, etcétera. Que nos digan primero dónde están y nos lo muestren con pruebas, y luego veremos si damos muestras. Así es como funciona, no al revés.

Señor Presidente: queremos preguntarle, parafraseando lo dicho por usted el 22 de febrero de 2023: ¿nunca ha visto nada raro? ¿Cuál ha sido su acuerdo con las fuerzas armadas y la SG? ¿Qué órdenes les ha dado? Es notorio que las fuerzas armadas tienen mucho poder, ¿quién les ha transmitido tanto poder?

En este gobierno saben perfectamente qué pasó con los nuestros, saben quiénes son los culpables, saben quiénes se los llevaron, pero ni siquiera han sido llamados a atestiguar los que aún quedan; saben adónde se los llevaron y qué hicieron con ellos, pero no nos lo dirán o mentirán.

Quienes fuimos al Campo Militar número 1 a identificar lugares donde estuvimos detenidos pudimos constatar que todo era sólo un teatro. Fuimos filmados constantemente por los soldados, ni siquiera hubo un equipo forense que resguardara los lugares que identificamos y trataran de indagar más, además de la falsedad de la promesa de regresar en septiembre con equipos especializados.

Por eso esto de la genética para nosotros es un elemento más para confirmar todo lo que ya hemos venido viendo: que este gobierno se quiere lavar las manos con toda esta simulación, sin dar respuestas contundentes y reales y con seguir solapando a los responsables.

Por todo esto se ha colocado frente a nuestros ojos y de las leyes internacionales que sancionan la desaparición forzada, de la misma forma o peor que los criminales que se llevaron a nuestros hermanos y familiares que hemos buscado durante tantos años.

La desaparición forzada es un crimen continuado que no termina hasta que aparece la persona detenida. Toda autoridad y gobierno está obligado a resolverlo aunque no haya sido el ejecutor directo, ni la negligencia o la omisión tienen cabida, de no hacerlo formarán parte de la lista de responsables directos.

¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Comité ¡Eureka!

Febrero de 2023