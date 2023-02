Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 25 de febrero de 2023, p. 3

Ante el deslinde del Partido Acción Nacional (PAN) del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el ex funcionario podrá no ser militante del blanquiazul, pero trabajó para los gobiernos panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes durante años defendieron su actuación e incluso lo ponían como el mejor policía.

En su conferencia de prensa, la mandataria señaló que el fondo del asunto son los homicidios dolosos en la época de Calderón, cuando se elevaron en 200 por ciento, “con una gran corrupción, recibían dinero del narco y apoyaban un cártel frente a otro.