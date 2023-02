Precisión del INE

S

obre la nota publicada ayer en La Jornada, titulada Calculan finiquito de Córdova y Murayama en $16.5 millones , me permito hacer la siguiente precisión:

Es falso que el finiquito de ambos consejeros sea de 16.5 millones de pesos.

El finiquito es el pago que tienen derecho de recibir todas y todos los trabajadores del instituto al término de su relación laboral que, conforme al manual de normas administrativas en materia de recursos humanos del INE, a quienes fungen como titulares de los órganos centrales y del Órgano Interno de Control, la compensación por conclusión del encargo incluye, además de los tres meses de salario previstos, 20 días por año de servicio o la parte proporcional correspondiente por el tiempo efectivo de servicios, por concepto de prima de antigüedad.

Haciendo una cuenta simple, no se alcanza la cifra publicada por el diario. Solicito la publicación de esta carta aclaratoria en beneficio de sus lectores.

Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social del Instituto Nacional Electoral

Reprocha deslinde del PAN de García Luna

Es una soberana marrullería la del PAN, en voz de su inefable dirigente nacional, deslindarse del narco ex policía Genaro García Luna, después de quemarle incienso durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y un profundo silencio durante el juicio que lo declaró culpable de todos los cargos imputados.

Dicho deslinde tiene como propósito intentar contener los daños que provoca haber creado un personaje de tal calaña, que pinta de cuerpo entero la esencia del panismo: gente sin escrúpulos y proclives a lo delincuencial, con tal de llenarse de billetes, lo cual no debe tenernos sin cuidado, ya que no es mera suposición la que sostienen, al igual que Felipe Calderón, su ideólogo y prófugo en España, que haber impuesto un narcoestado, con un narcogobierno que bañó de sangre al país y fortaleció a los grupos delincuenciales que hasta hoy continúan haciendo de las suyas.

Los mexicanos debemos rechazar contundentemente este cínico deslinde y pedir cuentas al PAN por los atroces años que nos recetaron y heredaron, porque no es sólo salirse por la tangente de que Genaro García Luna nunca fue militante del PAN , con el afán doloso, perverso y ladino de no hacerse responsable del terror en el que nos embarcaron.

Raymundo Colín Chávez

En el cumpleaños 80 de George Harrison

Hace 80 años nació George Harrison en Liverpool, Lancashire, Inglaterra, el más joven de cuatro hermanos de una familia encabezada por Harold Harrison y su esposa, Louise. El músico tuvo una hermana, también llamada Louise, y dos hermanos, Harry y Peter. Su padre era conductor de autobús y su madre asistente en un almacén en Liverpool.

Aunque el combo de Lennon-McCartney compuso la mayoría de las canciones de The Beatles, sus discos solían incluir al menos una canción de George.

Fue el beatle que más veces habló en términos espirituales de su experiencia con el LSD. Una de las canciones donde expresa sus sentimientos y reflexiones acerca del ácido es la hermosa It’s All Too Much, grabada en 1967, antes del lanzamiento del mítico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, fue dada a conocer en 1969, en el álbum Yellow Submarine.