También confirmó la suspensión de su jubilación la ex guerrillera Dora María Téllez, de 67 años y quien hace tres décadas se separó del partido Frente Sandinista que dirige Ortega. Téllez es otra de los opositores excarcelados y enviados a Estados Unidos.

Esta pensión no es un regalo, es un derecho porque trabajamos y cotizamos toda la vida a nuestra seguridad social , dijo Téllez a un medio digital nicaragüense. El INSS tendrá que pagarnos cada centavo que nos está quitando , protestó.