La dirección de la emisora argumentó que una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece un criterio jurídico en que se advierte que la Constitución General individualiza a los pueblos indígenas como sujetos diferenciados y les otorga un tipo especial de concesión, y de medidas para remediar la discriminación que han sufrido. En un apartado relevante de este criterio, la SCJN establece que es inconstitucional que la ley someta a estos grupos a reglas que no reconozcan su diferencia.

Xalapa, Ver., Más de 20 organizaciones, radios comunitarias y cooperativas indígenas se pronunciaron en contra de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de no exentar a la radio indígena Tosepan Limakxtum AC de la difusión de propaganda de los partidos políticos.

Sin embargo, el Comité de Radio y Televisión del INE no atendió a esta tesis y a pesar de haber reconocido que no existe en el Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral mención alguna que vincule a las emisoras indígenas, decidió no exentarlos de la difusión de propaganda de los partidos políticos.

El pueblo Masewal emitió un comunicado, respaldado por más de 20 organizaciones, radios comunitarias y cooperativas indígenas, donde consideraron que toda acción que pretenda obligar a nuestros medios de comunicación a promover valores contrarios a los que como masehualmeh hemos establecido como forma de vida, constituyen una violación a los derechos esenciales que la Constitución nos otorga como miembros de una comunidad indígena, y un intento de asimilación o integración forzada .

En el desplegado, solicitaron al Consejo General del INE que, al resolver la confirmación de criterio, respete la Constitución y reconozca los derechos de Radio Tosepan Limakxtum AC y todas las emisoras indígenas, a promover su cultura e identidad y no incluir en su programación contenidos que atenten contra la misma.