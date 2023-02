“Algunos identifican muy bien al mariachi o a Los Tigres del Norte, no así al género de la jarana, de la música del campo veracruzano. Es nuevo para muchas personas. Hemos tocado en lugares donde preguntan qué es. Hemos avanzado mucho, sin embargo aun falta. No estamos descubriendo ni el hilo negro, ni nada de eso, pero sabemos que podemos llegar a más.

Formar el colectivo Conga Patria ayudó a difundir el mensaje del Fandango Fronterizo , aseguró Castillo. Añadió: aunque hay muchas personas que no conocen el son jarocho, especialmente los mexicanos que viven en Estados Unidos.

En 2008, en Tijuana, Baja California, en el parque de la Amistad, a un lado del la frontera entre México y Estados Unidos, en Faro de Playas, se juntaron tarimas de ambos lados y parejas comenzaron a bailar sones jarochos como si el muro que separa a ambos países no existiera.

“Después de la ceremonia de los Grammy Latino permanecimos una semana en Los Ángeles –tuvieron varias presentaciones– , así que pudimos darle vuelta a todo esto que queremos hacer. Todos estamos muy entusiasmados en seguir haciendo cosas. Claro, nadie va a dejar sus propios proyectos. Sin embargo, queremos darle el tiempo al colectivo Conga Patria para que tenga su mensaje, que probablemente tendrá mucho que ver con la migración, nuestros paisanos, es decir, asuntos que hablen del tema del muro fronterizo”, puntualizó Castillo.

Para grabar un nuevo disco y realizar presentaciones, habrá que crear un repertorio, apunta Patricio Hidalgo, quien explicó que el nombre del colectivo viene de una composición del cantante titulada Conga patria, cuya letra se inspira en un fandango temático que tiene que ver con los migrantes .

El músico cuenta con una gran cantidad de material inédito, al igual que Ramón Gutiérrez, otro de los integrantes del grupo.

Aparte de abordar diferentes temas de índole político y social, para Patricio, director de los grupos Chuchumbé y Afrojarocho, no hay que dejar de lado el son jarocho tradicional: Siempre hemos apoyado causas, sin embargo hay que revisar el repertorio de sones viejitos. No hay que perder esa voz, ni salirnos de su contexto, tampoco el del fandango. No debemos dejar lo que veníamos haciendo, sino más bien sumar, escucharnos y estar atentos a otras propuestas .

Hace más de 20 años Hidalgo empezó a componer congas como una forma de recuperar este géneromusical que se practicaba en Veracruz; sin embargo, en la actualidad está casi desaparecido. El disco Fandango en el Muro en Nueva York, grabado en el muro Tijuana-San Diego, dentro de la actividad anual Fandango Fronterizo, es una colaboración de Conga Patria y la Orquesta Afro Latin Jazz, de Arturo O’Farrill.