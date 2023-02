Arturo Sánchez, Laura Poy, reporteros; Raúl Robledo y Leopoldo Ramos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 25 de febrero de 2023, p. 14

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no otorgará los permisos correspondientes en caso de que la automotriz Tesla, del magnate Elon Musk, insista en instalar una planta en Nuevo León o en otra región sin agua. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario recalcó la importancia de cuidar el territorio y de garantizar que no le falte agua a la gente, porque el pueblo tiene que estar siempre por delante .

Mas tarde, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, insistió que en su estado sí hay agua para la llegada de Tesla y de cualquier otra empresa que desee invertir en el futuro. Luego de la ceremonia del Día de la Bandera, en Monterrey, afirmó que la entidad dispone de 3 mil litros por segundo de agua tratada, que es lo que requiere la industria, y destacó que Tesla ocupa menos de 100, así que no veo ningún problema .

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en un video, declaró que la llegada de Tesla es una muy grande para el norte . Entre tanto, el senador con licencia y virtual candidato de Morena al gobierno del estado, Armando Guadiana Tijerina, ofreció a Musk mil hectáreas de terreno para que la planta se instale en la zona carbonífera del estado, entre Monclova y Piedras Negras.

Preocupa eventual escasez