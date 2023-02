▲ Portada del álbum The Sound of Simon Rattle, reseñado en el Disquero cuando se publicó en cedé en 2016.

Hace no muchos años parecía ciencia ficción la idea de transportar en nuestro bolsillo una sala de conciertos. Hoy es una realidad, porque en la era de las aplicaciones en los teléfonos celulares, uno puede presenciar (no escuchar, presenciar) todos los conciertos en vivo de la mejor orquesta del planeta.

Fácil y al mismo tiempo difícil: poniendo la ciencia al servicio del arte. Simon Rattle instaló, con ayuda de ingenieros y diseñadores y arquitectos, siete cámaras de alta resolución cuidadosamente incrustadas sin dañar un ápice ( un lápice , diría el maestro Gatti) ese hermoso recinto valorado como patrimonio cultural de la humanidad, que es la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín.

Colocó, con similar cuidado, micrófonos de altísima potencia y dimensiones físicas diminutas.

Pero aun la tecnología de última generación no sirve de nada sin el factor humano. Así que el equipo técnico al que debemos las lágrimas de emoción cada sábado cuando presenciamos los conciertos en vivo de la Filarmónica de Berlín, merece todos los premios habidos y por haber.

Son héroes anónimos, como todo hacedor de bienes para los demás: sin protagonismos, exclusivamente con el deleite y profesionalismo de saber hacer bien las cosas en bien de los demás, sin figurar.

El autor del Disquero ha estado en la sala sede de la Filarmónica de Berlín antes y después de creada la Sala de Conciertos Digital y puede testimoniar el prodigio: ese recinto posee el sonido más estremecedor, fidedigno, vivo de todas las salas de concierto en el planeta (sí, sabemos que cada escucha tiene su sala favorita y habrá quien diga que la nueva Philharmonie en París, o la de la Filarmónica de Elba, o la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, sede de la Ofunam, que, por cierto, es una copia fiel que hizo Eduardo Mata, tomando el modelo de la de Berlín, son mejores).

En una cabina al pie del proscenio, justo donde comienza (o termina) el pasillo por donde solistas y director hacen su aparición hacia el público, un pequeño ejército de expertos hace magia con consolas, mezcladoras, switchers, pantallas de computadora, monitores, pero, last but not least, las partituras que están sonando en la sala, ellos las siguen como si fueran, que lo son, integrantes de la orquesta.

Y es así que desde donde nos encontremos, estaremos en una butaca de la sala de conciertos con la Filarmónica de Berlín y viviremos la experiencia completa, igual que la vivimos desde una butaca de esa sala; cuando nos percatamos, cuando termina el concierto, estamos en la recámara de nuestra casa, o en la sala, o en el estudio, pero en realidad no sabemos dónde estamos, porque eso sucede en un concierto en vivo: una epifanía, y es sabido que cuando vivimos una experiencia así de límite, perdemos toda noción de espacio y tiempo.

Y todo esto para responder a la pregunta inicial de este texto: ¿Qué es lo mahleriano?

La respuesta está en el viento, diría don Bob Dylan; es decir, está en el ciberespacio, porque las plataformas digitales, que surgieron por supuesto muchos años después que la Sala de Conciertos Digital que inventó Simón Rattle y que constituyen la nueva manera de escuchar música, año 2023, tienen entre sus novedades majestuosas la redición de un disco maravilloso que el Disquero reseñó en su oportunidad, cuando salió en formato cidí en 2016 y ahora adquiere mayor dimensión y hondura, porque, nuevamente, la tecnología ha avanzado y podemos hallar la respuesta a la pregunta ¿qué es lo mahleriano? escuchando los tracks iniciales de ese álbum, que se titula The Sound of Simon Rattle y que se inicia con adagios o movimientos lentos de cuatro de las 10 sinfonías de Mahler.

Al escuchar la música de Gustav Mahler interpretada por Simon Rattle al frente de la Filarmónica de Berlín a través de Spotify, Amazon Music, o en la plataforma digital de su preferencia, entendemos, asimilamos y disfrutamos a mares el concepto, la idea, la concreción y la epifanía que encierra la respuesta a la pregunta acerca de todo aquello que constituye ese universo en expansión: lo mahleriano. Gracias, maestro Simon Rattle, por esta gran revolución.

