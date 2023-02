Algo que siempre ha sorprendido a Cruz es que obras de la magnitud de Dixtour y Octeto op. 27 no se hayan tocado antes en México. Por lo menos, él no ha encontrado el registro. Con éstas hay otras 15 obras que hemos interpretado en Aguascalientes; sin embargo, no así en urbes de importancia como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey . También le preocupa que en México no se ha dado ese auge de tocar ensambles de dotación diversa. Por ejemplo, violín, viola, violoncello, contrabajo, oboe, flauta, clarinete, fagot, corno y piano, en el caso de Octeto op. 27.

La beca de MEGA les permitirá, además, “tratar de animar a los jóvenes estudiantes a seguir con este tipo de formaciones de ensambles, porque es una música que debe estar a la misma altura –hablando de música de cámara– de los cuartetos de cuerdas y de los tríos clásicos”.

Investigar y buscar partituras se ha hecho más fácil con la tecnología. Antes era necesario hablar por teléfono a una tienda de música y ver si en sus catálogos había alguna obra con la dotación de la pieza en cuestión. Actualmente, es mucho más fácil, y nos entusiasma, porque podemos hacer más cosas .