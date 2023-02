El nombre de la exposición Atrapado entre las estrellas retorcidas (Caught Between the Twisted Stars) proviene de la letra del álbum Romeo Had Juliette (1989). La historia de la vida y obra del músico, ex miembro de The Velvet Underground, se cuenta a través de voces, imágenes y música de los proyectos de Lou Reed, no sólo alrededor del rock, sino de sus presentaciones, obras de teatro, artículos, libros y poemas, además de fotografías y estudios sobre su práctica de tai chi.

El primer álbum con The Velvet Underground y la cantante alemana Nico, de 1967, fue producido por el precursor del pop art Andy Warhol, quien también elaboró la famosa portada del plátano amarillo. En esa época vanguardista, las canciones abordaban temas como el uso de las drogas y el fetichismo sexual.