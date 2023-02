Los ayuda, continuó el también violinista, a que sepan cuál es el legado de los grandes de la composición: El mensaje, el código; cómo nos quiere enseñar el amor, la pasión y todas esas virtudes que por alguna razón hoy día ya no tomamos en cuenta. Esto no es pasajero, es eterno; esto es la vida .

“Todo eso es lo que trato de enseñar a mis alumnos. No es pedirles: ‘tienen que hacer lo que digo’. No, lo único que tienen que hacer es lo que está escrito. Yo me encargo de que puedan, de encaminarlos a que podamos hacer lo que el compositor nos estuvo invitando.”

A sus estudiantes de dirección, agregó Diemecke, “les enseño que si no entienden la primera nota, no podemos pasar a la segunda. Vas comprendiendo las palabras, el mensaje, o sea, sabiendo leer el código, porque no son códigos normales y hay que estar ahí hasta que le llega a uno y dice: ‘¡ah, cómo no lo había visto, es esto!’

“Por ejemplo, ahora que estamos haciendo el Titán: ¿qué son esos acordes, esos ‘la’ que escribe Mah-ler durante dos compases, con una distancia desde lo más grave hasta lo más agudo. Si no los entendemos, al llegar al tercer compás, cuando entra el primer sonido que hacen las maderas de ‘la mi’, va a parecer que interrumpe, no va a parecer que es producto de lo que se creó en los dos primeros compases.”

Se trata de, mencionó, “entender la dimensión que crea Mahler en el espacio del sonido. Está poniendo el universo ahí sin movimiento ni color, pero de repente se oye un ‘laaa, mi’, que es una lucecita, luego un ‘la, mi, do, re”, que es una semilla, una célula que necesita ser irrigada y estar en el ambiente correcto para que pueda nacer algo de ahí. En el caso de la sinfonía que estamos haciendo, es el Titán el que está naciendo”.

Enrique Arturo Diemecke ha realizado presentaciones recientes con algunas de las mejores orquestas del país, después de tener encargos principalmente en Argentina, donde fue director artístico del teatro Colón y de la Filarmónica de Buenos Aires, así como en la Orquesta Sinfónica de Flint Michigan.

En la actualidad permanece en ésta última, es director huésped de muchas otras agrupaciones y se dedica al entrenamiento de futuros directores de orquesta.

En torno a la situación de la música clásica en este momento, señaló que es el alimentador del espíritu, y la música de los autores clásicos aparece en las películas, desde el romanticismo o el expresionismo, porque hay un ingrediente muy fuerte, que es el que llega al interior del ser humano, a esa alma que necesita ser alimentada, fortalecida .

Apuntó que los seres humanos somos muy especiales, y a veces pensamos que lo que se le otorga a uno, se le reconoce a uno, está por debajo de lo que uno ha entregado. No me refiero nomás a México, sino al mundo en general. Ya no interesa lo que tiene ciertos años, quieren tener el automóvil nuevo, el último celular, el más moderno, bueno, bonito y barato, porque muchas veces es desechable .