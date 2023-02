Elba Mónica Bravo

A casi tres años del primer caso de covid-19 en la Ciudad de México, en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud local sólo están hospitalizadas 17 personas con esa enfermedad, quienes no se reportan graves pero han preferido no aplicarse ningún biológico porque no creen en la vacuna , afirmó el director del Hospital General Ajusco Medio, Jesús Ortiz Ramírez.

Recordó que en 2020 sentimos estrés y desesperación porque en el primer pico no sabíamos cómo tratarlo. Creo que a todos nos pasó , al referir que ahora en el nosocomio se han aplicado 3 mil dosis de Paxlovid,medicamento de Pfizer, sin que ningún internado haya padecido complicaciones.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Ricardo y Braulio, sobrevivientes de la enfermedad, señaló que para uno de los 17 convalecientes es su tercera hospitalización, por lo que destacó la importancia de la vacunación como pilar en el combate al coronavirus .

Insistió en que permanecerá al igual que la influenza, por lo que el hospital se mantendrá con atención híbrida, pues tienen 96 camas, incluso para los originarios de cualquier estado o que cuenten con servicios del IMSS e Issste.