Rocío González Alvarado, Carolina Gómez Mena y Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 25 de febrero de 2023, p. 24

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la activación de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del valle de México, que ayer se suspendió a las 18 horas luego de que disminuyeron los contaminantes, nada tiene que ver con un asunto político, pues es un tema absolutamente científico.

La mandataria señaló que sería una irresponsabilidad que por razones políticas se utilizara esta medida que se decreta de manera automática en el momento en que se rebasa el nivel de polución, de acuerdo con la norma ambiental.

Luego de que en redes sociales se relacionara la activación de esta medida con la marcha que realizarán mañana defensores del Instituto Nacional Electoral, señaló que la oposición va usar lo que sea. “Si hacemos o no hacemos, imagínense que hubiéramos llegado a los límites de la contingencia y no se declarara; no tiene nada que ver (…) Es un asunto absolutamente científico que tiene datos, que se puede observar y tiene que ver con normas”.

La emergencia ambiental se mantuvo poco más de 24 horas y entre las razones para levantarla, de acuerdo con la Comisión Ambiental Metropolitana (Came), está el hecho de que el sistema de alta presión existente sobre el centro del país perdió intensidad, lo cual propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento.