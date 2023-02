Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 24 de febrero de 2023, p. 13

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) comenzó ayer el embargo de los activos de la empresa Aeromar como parte del proceso para proteger el pago de las deudas, luego del cese definitivo de operaciones de la aerolínea a causa de su crisis financiera.

En conferencia de prensa, Ada Salazar, secretaria general de ASSA, señaló que su equipo legal realizó la requisa en compañía de un interventor del SAR. Además, detalló, se realiza la revisión con actuarios de las cuentas bancarias de la empresa.

Puntualizó que al 15 de febrero la extinta aerolínea tiene adeudos por más de 31 millones de pesos con el personal de sobrecargos y recordó que los pasivos totales ascienden a 7 mil millones de pesos.

Al mencionar que se desconoce a cuánto asciende el valor de los activos de Aeromar, Salazar anotó que cuando inició el embargo precautorio –a las 11:30 horas del 14 de febrero pasado– nos enteramos de que muy pocas cosas pertenecían a Aeromar: prácticamente todo era arrendado .

Explicó que aún se realiza el avalúo de los bienes, pero en una primera revisión se contabilizaron tres aviones sin motor, 30 tabletas digitales, 10 celulares y un motor. No obstante, subrayó, falta determinar a quién corresponde la propiedad de estos bienes.