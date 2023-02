Este viernes, el comité técnico de evaluación informará los nombres de las personas que se inscribieron. En Morena se consideró inaudito que los magistrados no sólo asumieron atribuciones exclusivas de la cámara, sino también vulneraron la autonomía del comité técnico.

El vicecoordinador de la bancada, Leonel Godoy Rangel, informó que los grupos parlamentarios pidieron estudiar, cuando llegue, la resolución del tribunal. A mí el fallo me parece una trampa, porque nos quieren poner en conflicto con las mujeres y, además, una vileza, porque el tribunal se vuelve a exceder en sus atribuciones .

Godoy explicó que hasta las 12:30 horas de ayer, el TEPJF no había notificado formalmente la sentencia a la Cámara de Diputados ni a la Junta de Coordinación Política. Y como no sabemos en qué términos viene, resolvimos no realizar la sesión , explicó.

En conferencia de prensa aparte, Mier expuso que en la distribución por género de las cuatro quintetas de aspirantes a consejeros electorales no hay ninguna trampa . La cámara aprobó la semana pasada que, de las cuatro listas, dos fueran integradas sólo por hombres, una por mujeres y la cuarta (de la que se proponía elegir al presidente del INE) con dos personas de un género y tres de otro.