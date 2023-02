Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de febrero de 2023, p. 10

Sin respetar el protocolo, en una sesión solemne por el Día Internacional de la Lengua Materna, diputados de Morena arremetieron de nueva cuenta contra el PAN y Felipe Calderón por sus vínculos con Genaro García Luna. Señalaron al ex presidente como “jefe del narco García Luna”, sin que los panistas respondieran a las imputaciones. Otra vez, los liderazgos de la bancada blanquiazul se ausentaron del salón de plenos, al igual que Margarita Zavala y su sobrina, Mariana Gómez del Campo.

A la derecha le llegó su hora , dijo en tribuna Rosario Reyes (Morena), mientras sus compañeros desplegaban dos grandes mantas: una, con los rostros de García Luna y Calderón, con la leyenda el narcotraficante y su jefe , y otra, con la palabra ¡CulPAbles!, esta última con las letras PA en el azul del logotipo panista.