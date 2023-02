Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 24 de febrero de 2023, p. 10

Senadores de Morena insistieron en que el PAN evade su responsabilidad en torno al caso de Genaro García Luna, al argumentar que no militó en Acción Nacional.

No sé si García Luna se afilió o no al PAN, pero lo que sí conozco es que impuso a la señora Isabel Miranda de Wallace como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México. No era militante, dicen ahora, pero tenía un poder brutal en el gobierno de Felipe Calderón y en su partido, Acción Nacional , resaltó el senador de Morena César Cravioto.