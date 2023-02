Remarcó que por este caso los panistas deben una disculpa al país. Calificó como vergonzoso que hasta la tarde de ayer la dirigencia encabezada por Marko Cortés no había dado la cara y que la bancada abandonara la Cámara de Diputados el día del veredicto, comenzando por la esposa del ex mandatario, Margarita Zavala.

“Me siento engañado, defraudado... ¿Cómo es posible que tenga tres días que se dio el fallo del jurado y la dirigencia tenga la cabeza metida abajo de la cama, como avestruces? ¿Creen que por no hablar de eso a la gente se le va a olvidar? Hace un par de días, en un encuentro con estructuras, el dirigente nacional salió a decir que hay que ‘pintar de azul el país’, cuando lo que se espera es un posicionamiento honesto y firme del PAN. Es ofensivo.”