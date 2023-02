S

ea cual sea el desenlace de la guerra entre Rusia y Ucrania, Europa saldrá debilitada frente a Estados Unidos. A un año de su inicio, el balance no puede ser más desolador. Sus instituciones y gobiernos han claudicado, no han sido capaces de forjar una alternativa de paz. Han optado por seguir las directrices de la Casa Blanca y la OTAN, incrementando el riesgo de una confrontación mundial, que de hecho lo es. ¿Si no, a qué viene la visita sorpresa de Biden a Ucrania? ¿Y las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris? Sobre el terreno, hay tanques alemanes, misiles estadunidenses, obuses españoles, material fabricado en Francia, Italia y Gran Bretaña. En fin, un despliegue de armamento “ made in Europa Occidental” en poder de Ucrania.

La deriva belicista tiene consecuencias para la vida cotidiana: el encarecimiento de la canasta básica. No hay producto –pan, leche, carne, fruta, verduras, café o cerveza– cuyo precio no se haya incrementado. La calefacción, la luz, la gasolina, se han convertido en artículos de lujo. La inflación se dispara y la dependencia hacia los hidrocarburos estadunidenses se consolida. El sabotaje del gasoducto NordStream, como lo demostró Seymour Hersh, se urde entre la OTAN y la armada noruega, siendo un punto de inflexión en la dependencia energética de Europa respecto a Estados Unidos. Para Alemania, implicó importar gas más caro de Estados Unidos. Biden dijo que prefería una Alemania congelada en invierno a ver cómo disminuye su ayuda armamentística a Ucrania.

En enero de este año, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, dimitió. En ella se condensaron las críticas de la OTAN al considerar que ralentizaba el envío de armas a Zelensky. Eliminada de la ecuación, la base estadunidense Ramstein, en territorio alemán, donde se celebran la mayoría de las reuniones de la coalición antirrusa, se convirtió en campo de entrenamiento para soldados ucranios. Allí son adiestrados en el uso de sistemas de armamento sofisticado, tanques y misiles de última generación, para volver a combatir en Kiev. Dichos cursos han contado con la presencia del presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley.