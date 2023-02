E

l 24 de febrero se cumple un año desde que Rusia tuvo que comenzar la operación militar especial en el territorio de Ucrania para detener el exterminio sistemático de la población rusohablante del Donbás, desmilitarizar y desnazificar el país. En este sentido, es importante recordar las razones que la hicieron inevitable. La crisis interior en Ucrania no comenzó hace un año, sino en 2014, cuando a raíz de un golpe de Estado respaldado por los países de la OTAN, en aquel país llegaron al poder las fuerzas ultranacionalistas. El odio a todo lo ruso, así como la glorificación de los cómplices de Hitler, en particular Stepan Bandera, fueron elevados al rango de ideología estatal. Los golpistas anunciaron sus planes prioritarios: prohibir el uso del idioma ruso, reprimir a la población rusohablante y desplegar en el territorio del país la infraestructura militar de la OTAN.

En unos meses, los grupos neonazis encubiertos por las autoridades hundieron en sangre a la gente que se manifestó en contra de este nuevo orden . Para siempre entró a la historia la página negra de lo ocurrido el 2 de mayo de 2014 en la ciudad de Odesa, donde los neonazis quemaron vivas a 48 personas en la Casa de los Sindicatos. No hace falta mencionar que los países occidentales no manifestaron ningún interés hacia esa tragedia, así como los múltiples crímenes de guerra que cometía y sigue cometiendo el régimen de Kiev.

Las regiones étnicamente rusas percibieron tales acontecimientos como una amenaza a su sobrevivencia. Primero, Crimea se negó a reconocer el dictado de los golpistas y organizó un referéndum de independencia. Luego, estalló un conflicto en el Donbás. En respuesta, Kiev acusó a los habitantes del este de terrorismo y lanzó contra ellos al ejército regular y batallones neonazis.

Para poner fin a la guerra civil en Ucrania, en febrero de 2015, con mediación internacional, se firmaron los Acuerdos de Minsk, aprobados por la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, que se convirtieron en la base para el arreglo de la crisis ucrania. Sin embargo, durante los ocho años siguientes, Kiev saboteaba la implementación de sus obligaciones con consentimiento tácito de los copatrocinadores occidentales del proceso de Minsk –Alemania y Francia–. En diciembre de 2022, la ex canciller alemana Angela Merkel y el ex presidente de Francia François Hollande reconocieron cínicamente que los Acuerdos de Minsk no fueron nada más que una herramienta para ganar tiempo con el fin de armar al ejército ucranio y prepararlo para apoderarse del Donbás por la fuerza.