ás tardó en aprobarse el llamado plan B en materia electoral que la pandilla opositora en amenazar con una acción de inconstitucionalidad, sin olvidar la catarata de amparos que tiene considerada. Tal actitud hace recordar lo que en aquella fraudulenta elección presidencial de 2006 (la del haiga sido como haiga sido de Borolas) decía el Partido Acción Nacional: con un solo sufragio de diferencia se gana, y se avala y garantiza la democracia , pero como ahora el resultado no le favoreció ni a sus aliados (la diferencia no fue de un voto, sino de 22, o si se prefiere 44 por ciento de distancia) entonces se rasga las vestiduras y a los cuatro vientos grita no se vale .

Así de congruente es esa oposición que el próximo domingo encabezará la marcha nini: ni se atrevan a tocar nuestros privilegios; ni se les ocurra modificar nuestro jugoso negocio electoral; ni crean que nos van a quitar nuestras canonjías; ni se animen a combatir la corrupción y la impunidad; ni pretendan enjuiciar a Fox, Calderón y el ejército de hampones que saqueó al país… ni, ni, ni. Dejen todo como está, no lo alteren, nada se toca, ni las leyes, ni el narcoEstado, ni los privilegios y altísimos salarios a costillas del erario, ni los abundantes moches, ni las componendas, ni los enjuagues, ni el cártel inmobiliario, ni un larguísimo etcétera.

Como no pudo ganar en el ejercicio democrático que tanto dice defender, ahora la oposición va por la inconstitucionalidad de la nueva legislación. La Jornada (Andrea Becerril y Georgina Saldierna) lo reseñó así: “después de un complicado proceso legislativo, que implicó pasar dos veces por ambas cámaras, el Senado aprobó con los votos de Morena y sus aliados las cuatro leyes electorales del plan B del gobierno federal, sin la llamada cláusula de vida eterna, y las remitió al Ejecutivo para su promulgación. El dictamen tuvo en lo general y lo particular 72 votos en favor y 50 en contra, luego de una discusión que llevó más de siete horas, la cual estuvo plagada de gritos, diatribas y descalificaciones. Los opositores reiteraron que en cuanto se promulgue presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Compuesta por histéricos periquitos, la oposición representada en el Senado (como antes los chupópteros en San Lázaro) repitió el mantra: “PRI, PAN y MC se concentraron en reiterar que la reforma pretende destruir el sistema electoral y robar la elección de 2024. Lo repitieron una y otra vez el coordinador panista, Julen Rementería (mejor conocido como Lord Longaniza) y una docena de blanquiazules. La respuesta de Morena fue calificarlos de cínicos y mentirosos. (El próximo domingo) veremos el desfile del viejo régimen. No sé con qué cara podrán marchar cuando convoca Calderón o Fox, que son los máximos asesinos y genocidas del país, señaló Citlalli Hernández Mora, quien reprochó también a panistas y priístas su afirmación de que el gobierno de la 4T está destruyendo a México” (ídem).