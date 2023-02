E

l enfoque dominante concibe la pobreza como limitación de recursos financieros que impide a los hogares (H) satisfacer sus necesidades básicas (NB). Así, resultan en la misma condición (con la misma intensidad de pobreza por ingresos y, suponiendo que la línea de pobreza per cápita LPPC sea de más de $3 mil al mes) el H de Juana que vive sola con su hijo de 2 años y el de Candelaria que vive con Pedro y su hija de 2 años; Juana gana $6 mil al mes, Pedro $9 mil al mes y Candelaria se dedica al hogar. Juana no tiene quién le cuide a su hijo; para ir a trabajar lo deja amarrado. A pesar de que ambos H tienen el mismo ingreso per cápita, hay entre ellos una diferencia abismal. Lo que da cuenta de esta diferencia es la pobreza de tiempo, concepto que desarrollaré en la serie que hoy inicio. Juana carece de tiempo para atender las dos demandas que confronta: cuidar a su hijo y obtener ingresos para las NB de ambas. Son pobres de tiempo. No puede pagar a alguien para que lo cuide, ni una guardería. Candelaria y Pedro no son pobres de tiempo. La vida humana tiene lugar en el tiempo. Lo bueno y lo malo de ella ocurre en el tiempo: el trabajo obligado, pesado y aburrido, igual que los juegos y el erotismo. A algunos lectores les puede parecer que donde la pobreza es generalizada, donde hay mucha malnutrición, la pobreza de tiempo es un lujo. Pero con una breve reflexión se percatará que uno de los 10 mandamientos obliga a descansar un día a la semana, que las luchas obreras del siglo XIX se centraron en la limitación de la jornada de trabajo. No les pareció que pelear por un poco de tiempo libre (TL) fuese un lujo. Que la jornada máxima de 8 horas, las vacaciones y el día de descanso obligatorio fueron establecidos en la Constitución en 1917. En el artículo seminal que dio origen a lo que más tarde llamaría la variante mejorada (VM) del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) (Revista Comercio Exterior, abril, 1992), incluí el TL para recreación, información y cultura como nuevo rubro (no existía en la variante original del MMIP que desarrollé en 1989-90 y que aplicó en América Latina (AL) el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD (en el mismo número de Comercio Exterior puede verse esta aplicación y sus resultados). Ahí añadí: “Las N de recreación, información y cultura imponen a las familias requisitos de disponibilidad de tiempo y de ingresos (gastos en equipo para hacer deporte, en transporte y en boletos para espectáculos. La solución ideal sería identificar directamente su (in)satisfacción. No es mala solución identificar la disponibilidad de TL con el método de NBI e incorporar a la LP los gastos monetarios requeridos”.