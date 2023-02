Pregunta a quiénes mancha el veredicto contra García Luna

A

l declarar culpable al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, el veredicto de un jurado en Nueva York alcanza inexorablemente a Felipe Calderón Hinojosa, cabeza de un gobierno criminal, protector del narcotráfico y su principal jefe, pero no menos a sus secretarios de Estado, que no podían ignorar lo que hacía su compañero de gabinete, así como a los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) e incluso a sus militantes, quienes conocían las principales acciones delincuenciales de ese régimen.

Y vale la pena preguntarse si esa culpa también atañe a quienes acudan a una marcha organizada presuntamente en defensa de la democracia, convocada entre otros grupos por el panismo, ya que con su presencia estarían convalidando a quienes durante un sexenio ensuciaron un gobierno y la vida pública con una mancha infinita e indeleble.

José Antonio Montero

Conmemoran el aniversario de Rosario Ibarra de Piedra

Honramos la memoria de doña Rosario Ibarra de Piedra en el día de su cumpleaños, que coincide, significativamente, con la conmemoración del Día de la Bandera Nacional. Ella enarboló el estandarte de la defensa de los derechos humanos, particularmente contra la desaparición forzada a través del Comité ¡Eureka!

Desde aquí le mandamos nuestra felicitación y agradecimiento a ella, que, desde la patria mayor, acompaña al pueblo de México en el proceso de transformación que está viviendo.

¡Gracias y felicidades, doña Rosario!

Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur y Comunidad de San Pedro Mártir. Yolotl Valadez Betancourt

Respaldan huelga de hambre de maestros de prepa mexiquense

Los que suscribimos la presente nos solidarizamos con la huelga de hambre de las maestras y maestros de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal 4 (EPO-AN 4), que comenzó el lunes pasado a las 10 de la mañana.

A pesar de que las autoridades educativas del estado de México están enteradas y conocen perfectamente las carencias que se sufren en el plantel desde hace muchos años, hasta hoy prácticamente no han hecho nada para atender las demandas de la comunidad escolar y, peor aún, son omisas frente al maltrato, la discriminación y el despojo de espacios de la EPO-AN 4.

Por lo anterior, ofrecemos nuestro apoyo solidario con la huelga de hambre de las profesoras y profesores y, por supuesto, nos pronunciamos por que haya una pronta solución a sus justas demandas:

No al despojo de espacios de la EPO-AN 4, alto al maltrato y a la discriminación de la comunidad educativa y por instalaciones necesarias y dignas para el mejor desarrollo de las labores educativas en el plantel.

Miguel Aguilera Avalos y 33 firmas (26 personas y siete organizaciones)