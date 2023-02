Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de febrero de 2023, p. 20

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles logrará su sostenibilidad financiera en diciembre, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de un reporte de la evolución de las operaciones en esa terminal aérea. Se estima que para diciembre el aeropuerto va a ser autosuficiente, va a lograr su punto de equilibrio y va a empezar a obtener utilidades. Ya no vamos a tener que destinar presupuesto público .

Admitió que el arranque de esta terminal aérea ha sido lento, porque se presentaron muchos obstáculos, incluso desde su construcción, cuando personas como Claudio X González o el ex ministro José Ramón Cossío de estos que vienen el domingo a protestar , promovieron gran cantidad de amparos, pero como se hizo bien y en pocos meses –se inauguró el 21 de marzo del año pasado–, tenemos mucho tiempo para que se vaya consolidando .

El mandatario hizo un repaso del estado de sus obras emblemáticas, destacando que en el caso de la refinería de Dos Bocas existe una condición similar: me va a tocar dejar funcionando la nueva refinería, me va a alcanzar el tiempo, va a estar operando y no sólo eso, espero que ya (estén) modernizadas las seis refinerías que se tienen y cuando menos operando una de las grandes plantas para convertir el combustóleo en gasolinas, que se llaman coquizadoras .

En conferencia, explicó que en paralelo se ha modificado la política petrolera, porque la reforma energética de 2013 condujo al fracaso, pues de 100 contratos entregados, sólo tres realmente operan y la iniciativa privada sólo extrae 20 mil barriles diarios. Se reorientó la inversión de Pemex en exploración hacia otros sitios, pues en el periodo neoliberal se hizo en Chicontepec y en aguas profundas donde el costo por barril es de 20 dólares.