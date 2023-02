Yo no vivo del pasado. Para mi no he ganado nada y quiero hacerlo con la institución que hoy represento, eso es lo que voy a buscar , aseguró con tono enérgico.

Sobre su edad (69 años) y los años que le quedan por dirigir, el Tuca no puso una fecha de por medio. No me preocupan los años ni me ocupan. No me pongo ningún plan de uno o dos. Ya veremos hasta dónde llegamos , aseveró el técnico.

Por cuestiones administrativas, reconoció, está en duda su debut ante los Bravos de Ciudad Juárez.

Actualmente ubicados en el lugar 13 y con siete unidades, la encomienda para Ferretti es retomar el protagonismo y sumar la mayor cantidad de puntos que los acerque a la liguilla.

Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno serán sus auxiliares, mientras Óscar Pérez asumirá la dirección deportiva. “En pocas palabras, tenemos un dream team en la dirección técnica”, afirmó Víctor Velázquez, presidente del club.