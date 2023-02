Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 24 de febrero de 2023, p. 29

La alcaldía de Miguel Hidalgo pretende imponer el proyecto de un ciclocarril en la calle José Martí, de avenida Nuevo León a Revolución, sin contar con la autorización de la Secretaría de Movilidad (Semovi), lo que, denunciaron vecinos de la colonia Escandón, incrementará los problemas de circulación en esa vialidad, que ya de por sí es un cuello de botella .

La Dirección General de Planeación y Políticas de la Semovi les informó que no cuenta con ingreso, opinión técnica o autorización respecto de dicho proyecto en esa calle, que forma parte de la red vial secundaria.

En el oficio se indica que corresponde a las alcaldías dicha vialidad, pero la red vial de la ciudad está a cargo de la secretaría, por lo que en el ámbito de su competencia cualquier proyecto de construcción que se ejecute requerirá de su autorización.

La dirección manifestó su disposición a instalar mesas de diálogo junto con la alcaldía, la Secretaría de Gobierno y los vecinos.

Leticia Magallanes, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) de Escandón 1, denunció que nos quisieron madrugar porque desde finales del año pasado empezaron a asfaltar y dijeron que era mantenimiento, pero no una ciclovía .

La alcaldía trata de darnos una explicación, nos cita y cancela las reuniones para informar sobre el proyecto que contempla un carril confinado en José Martí, de Patriotismo a Revolución, y pintado de Patriotismo a Nuevo León.

Ello, dijo, llevó a bloquear el cruce de Martí y Patriotismo los días 24 y 25 de enero, porque sólo tenían conocimiento dos de 18 comisionados de Escandón 1 y 2.

Su concreción derivará en más problemas de circulación, porque en el primer tramo hay vehículos estacionados en ambos lados de la acera, quedando un carril para que pasen carros, transporte público y ciclistas; y los martes tenemos tianguis .