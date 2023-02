Los conspicuos integrantes de esa élite y su organización operativa, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia –filial de la nacional–, el Partido Acción Nacional y algunas organizaciones católicas que demonizaban la educación pública no se ocuparon de hacer una propuesta educativa de carácter ciudadano. Sus demandas históricas son la libertad de educación y la impartición de valores en la escuela. ¿En sus escuelas privadas prevalece esa libertad y en ellas enseñan valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia, la inclusión, la democracia y sus contrapartes? Tampoco lo hacen ahora quienes claman contra ese libro editado por la Secretaría de Educación Pública a causa de incluir El capital, de Karl Marx, y el ¿Qué hacer? , de Lenin, entre otras lecturas recomendadas. Y vuelven a sacar el viejo fantasma del socialismo comunizante. Sólo muestran su imaginación nonata y una intolerancia amurallada.

Lázaro Cárdenas había sido tachado de comunista y socializante; igual trato recibieron López Mateos y después Luis Echeverría. En 1962, Jaime Torres Bodet, escritor y secretario de Educación Pública, y el novelista Martín Luis Guzmán, presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, no escaparon al sambenito.

Gracias al socialismo cardenista y a Pemex, los industriales fueron los beneficiarios de la riqueza petrolera. Principalmente, los de Monterrey. En el extremo opuesto, grandes masas de la población permanecían, un cuarto de siglo después, en la pobreza y el analfabetismo. Con el Plan de 11 años , el gobierno de López Mateos logró un incremento sustancial en la matrícula educativa. El gobierno estatal de Eduardo Livas Villarreal pudo elevarla al doble.

El socialismo presupone el monopolio de los medios de producción por el Estado y el comunismo –sin inaugurar– supone la desaparición del Estado. Los anticomunistas gratuitos sorprenden a los desinformados con la ignorancia como material de autoayuda.

La señora Dolores García Téllez de Landa, entonces dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia, guardó silencio durante muy largo tiempo acerca de su participación en la protesta contra el libro maldito: “Me eligieron para que pronunciara el discurso principal frente al palacio de gobierno; yo no quería, pues estaba embarazada… y pagué muy caro mis 15 minutos de fama. Me sentí utilizada, manipulada, al saber eso. Es una verdad terrible y la he callado durante 30 años”.

Ayer y hoy, niños y adultos perversamente manipulados. Same old story, same old song.