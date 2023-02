Jessica Xantomila y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 23 de febrero de 2023, p. 10

Para los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, las autoridades mexicanas no han puesto el cuidado en los procedimientos legales para garantizar que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal prófugo en Israel, sea extraditado y responda por sus crímenes, sostuvo el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales.

Luego de que el periódico The New York Times (NYT) publicó el martes que según fuentes de ese país probablemente Zerón de Lucio no sea extraditado, señaló que si bien en una reunión ayer con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), autoridades del gobierno federal les aseguraron que continúa el diálogo con funcionarios israelíes y no está en riesgo la extradición, los familiares ven dilación en el proceso .

En entrevista, Rosales lamentó el tratamiento que se ha dado a este caso y cómo las autoridades lo han abordado con suma ligereza; no han puesto el cuidado en los procedimientos legales, en los mecanismos jurídicos, diplomáticos y políticos que se tienen que usar para garantizar la extradición.

Un mal procedimiento está dando como consecuencia que ahora los padres y madres se vean impedidos para que esta persona pueda ser procesada y, sobre todo, al ser pieza clave, que pueda dar información, porque es señalado de manipular las evidencias y la investigación , manifestó.

Nuevo fiscal: poca claridad

Agregó que además de debatir este tema en la sesión ordinaria de la Covaj, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hicieron un reclamo porque de parte del nuevo fiscal (Rosendo Gómez Piedra) no hay mucha claridad hacia dónde vamos ni qué rumbo deben tomar las investigaciones .