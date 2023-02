En su conferencia de prensa matutina, celebró que las críticas constantes de sus opositores ayudan, no le hace que sean exagerados y que haya calumnia , para que servidores públicos no se confíen y no se aburguesen , y aunque se ha avanzado en la limpia en el gobierno federal, es tan grande el gobierno, necesita de tantos servidores públicos, que muchos se enquistaron y siguen en la administración .

Tras apuntar que desde su toma de posesión se pronunció por pensar más en el futuro que en el pasado, advirtió que con más razón , quien cometa un delito en el futuro será castigado, lo que permanece vigente. Y “ahora que la Auditoría Superior de la Federación sacó algunas observaciones, la instrucción que di es: revisen a fondo, y en el caso de Segalmex ya hay una denuncia penal desde hace tiempo (…) No se tolera la corrupción de nadie, sea quien sea, porque no somos iguales”.

En seguida, expuso que se dio un cambio en la Secretaría de Economía, y sale una subsecretaria que había estado desde el principio , y apenas 15 días después de dejar su cargo fue a la marcha de los conservadores .

También puso por ejemplo a José Sarukhán Kermez, ex integrante de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, quien manejaba también un fideicomiso, cuatro años, y a los cuatro años se dio cuenta de que el gobierno nuestro era incompetente y además contrario al medio ambiente, cuatro años le llevó. Pero así todavía hay; sin embargo, todavía sigue el que se limpie de corrupción el gobierno. Se ha avanzado muchísimo .