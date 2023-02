Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de febrero de 2023, p. 8

El desarrollo del voto electrónico en el país se ha topado con resistencias en el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Organización del INE.

Sí, sí las hay (resistencias). Ha sido claro en los debates en el Consejo General con las posturas de las distintas consejerías; no todos pensamos igual, no todos queremos crecer en estos temas, pero me parece que la tecnología ha avanzado, que nos da certeza, seguridades.Además, la pandemia nos hizo adelantar 10 años, porque tuvimos que cambiar hacia la tecnología para seguir garantizando la organización de los procesos electorales , señaló.

En la inauguración de una exposición de nuevas tecnologías para el ejercicio del voto, recordó que la reciente reforma electoral, conocida como plan B, incluye la integración de una comisión entre el INE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para impulsar el voto electrónico (uno de los pocos puntos en que coinciden los partidos).