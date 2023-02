Lo menos que puede hacer Acción Nacional es pedir una disculpa pública, por lo que evidentemente no hicieron bien sus gobiernos, agregó, y expuso que si hay elementos, acusaciones con argumentos bien definidos de que Calderón estaba enterado del accionar de su colaborador, como cualquier otro mexicano debe ir a tribunales y rendir cuentas.

Tras emitirse el veredicto contra el ex secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón, el senador Fuentes apuntó que es importante que el partido se rehaga y se restructure moralmente y para ello es importante un deslinde de García Luna. A la vez, pidió a Cortés Mendoza dar la cara y distanciarse de este tipo de situaciones que apenan a todos los mexicanos.

Por el momento, la dirigencia panista guardará silencio sobre el tema. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) afirmó que por ahora no habrá una posición sobre el caso.

La bancada del blanquiazul en San Lázaro acotó que no mete las manos al fuego por García Luna, y si se hizo justicia al declararlo culpable, estamos de acuerdo, que pague por las consecuencias de sus actos, al fin que no es ni fue militante del partido, ni ocupó un cargo directivo .

Pocas han sido las voces del blanquiazul que exigen al dirigente Marko Cortés Mendoza deslindar a esta fuerza política del ex funcionario y dejar que se someta a juicio al ex presidente Felipe Calderón si hay pruebas de colusión con el crimen organizado. Entre estos últimos, el senador Víctor Fuentes, quien resaltó que el partido debe asumir una acción determinante y marcar distancia de García Luna y de cualquier otro funcionario que haya hecho mal las cosas en los gobiernos emanados del PAN.

Impactado por el caso García Luna, el PAN ha tratado de evadir el tema; de no entrarle a fondo y apostar por el pronto olvido.

Por su lado, Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas, acusó que el gobierno federal está explotando el tema con fines políticos, como si lo que haya hecho ese señor tiene que implicar a todos los mexicanos o a los que de alguna forma trabajaron donde él trabajó . Descartó que el tema afecte la imagen del PAN.

En la Cámara de Diputados, el panista Jorge Triana Tena expresó que el ex presidente Calderón ya no es militante panista.

No hay una relación Morena la quieren forzar, pero no hay. No sé por qué en su imaginario, en Morena piensan que queremos defender a García Luna y que estamos incómodos por el veredicto del jurado , declaró.

Justificó la ausencia del grupo parlamentario de la sesión del martes, lo cual, aseveró, no fue para eludir el caso, sino que desde semana atrás teníamos un evento agendado con el gobernador de Guanajuato. A través de mí, el PAN dio la cara .