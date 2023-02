L

o sucedido con Genaro García Luna, dice el presidente López Obrador, apenas es el inicio , y tal aseveración es correcta siempre y cuando se actúe en consecuencia, porque no pueden quedar impunes los ex presidentes panistas (Fox y Calderón) ni las pandillas que saquearon y desangraron al país, sin olvidar a las priístas que al final de cuentas se fundieron en un solo cártel.

Nadie creyó el estribillo ( yo no sabía nada, nunca me enteré ) de Calderón y Fox (por ellos repetido hasta la ignominia, con el coro de la comentocracia de fondo), y ante la contundencia de la condena en contra del ex secretario de Seguridad Pública, a la pandilla no se le ocurrió mejor idea que modificar la cantaleta y, como con la anterior, repetirla como mantra en nado sincronizado: en Nueva York no se enjuició a García Luna, sino a México, a quien sentaron en el banquillo de los acusados , como si ese par de lacras y sus huestes fueran sinónimo de nación, de patria y no de banda de criminales.

Sobre este punto, ayer el presidente López Obrador contextualizó: para que se entienda bien, García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país. México es su pueblo, no equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario no es un juicio contra nuestra nación, eso dejarlo de manifiesto. Incluso yo diría que un juicio así ayuda a seguir limpiando la corrupción .

Tal juicio ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte, porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca se deben repetir estos hechos, la no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad .