▲ TECNOLOGÍA APLICADA A PROCESOS ELECTORALES. La consejera electoral Carla Humphrey, quien ha dicho que no le interesa presidir el INE, participó ayer en la apertura de la exposición Tecnología aplicada a procesos electorales y de participación ciudadana. Foto La Jornada

Por otra parte, aunque no dejan de ser ángulos del mismo asunto, Ximena Garmendia, quien fue sobrecargo de Mexicana de Aviación y luego se adentró en el periodismo relacionado con temas sindicales del gremio y aeronáuticos en general, asegura haber atestiguado que durante las administraciones encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón había operativos policiacos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para descargar material proveniente de Caracas y Bogotá.

Respecto al ex conductor de programas de Televisa, ahora del portal Latinus, Carlos Loret de Mola, Ibarra dijo: entiendo que esté mal; debe estar muy preocupado, debe estar temblando, y con razón, porque fue un instrumento ligado a García Luna. En la garcialunización del país, Loret fue un aliado clave , necesario para difundir lo que interesaba al ex jefe policiaco (Video: https://bit.ly/3Z0rM1F ).

En varias ocasiones me ocurrió, me tocó ver cómo bajaban cajas inexplicablemente, porque no había motivo alguno para que llegara la Policía Federal, detuviera el avión a mitad de la calle de carreteo, abriera el compartimento de carga y se pusiera ahí a descargar. Esa era una de las formas para introducir precisamente estupefacientes , dijo.

Cuando la Policía Federal (antes la AFI) bajaba estas cajas, rodeaban el avión con armas largas, con torretas y, obviamente, nos decía el capitán: eviten asomarse, eviten verlos, como que no existen. Otras veces había maletas y nos hacían bajar a todos los pasajeros del avión, ya llegando a la posición de contacto. Nos hacían bajar, bajaban las maletas y curiosamente unas maletas se iban con la policía, pero no el pasajero. La maleta sí se iba pero, si es una detención de estupefacientes detienes al pasajero y detienes la maleta, no nada más te llevas la maleta . (Video: https://bit.ly/3m1Y8dD).

Astillas

El Senado aprobó ayer el plan B electoral, con la oposición de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Fueron 72 votos a favor y 50 en contra. Se excluyó la cláusula de vida eterna para minipartidos sanguijuelas. A partir de esa aprobación senatorial, los opositores se lanzan a impugnar tal plan en la Corte y, este domingo, el tema servirá para protestas públicas en la capitalina Plaza de la Constitución y en varias ciudades más… El Tribunal Electoral federal ordenó que en el proceso para designar nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral se garantice que sea una mujer quien releve a Lorenzo Córdova en la presidencia de ese órgano… ¡Hasta mañana!

