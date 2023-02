Desde comienzos de su administración, el presidente López Obrador ha venido insistiendo en que la oposición debe fortalecerse y crecer, porque es sano para la democracia mexicana. El próximo domingo, partidos, grupos, activistas y acarreados harán una manifestación en el Zócalo contra la 4T. Curiosamente, es el propio Presidente quien le ha hecho la mayor promoción mencionándola en la mañanera, el programa que siguen millones de personas. Les ha regalado decenas de millones de pesos en publicidad. Hace días estuve en Ensenada, Baja California, una ciudad de clases medias, y las personas con quienes conversé no sabían quién es Claudio X. González, y un intelectual de la localidad suponía que Héctor Aguilar Camín ya había fallecido. Si tiene éxito la marcha anunciada para defender que no se toque la vida de jeques árabes de Lorenzo y Ciro en gran parte será gracias a la promoción del Presidente. Obviamente, ni Lorenzo ni Ciro ni el Tribunal Electoral tratarán de sancionarlo por promover a los convocantes PRI, PAN y PRD, como sí han intentado hacerlo cuando ha hecho alguna mención de Morena. Hazte a un lado Suiza; para democracia, la mexicana.

berdrola, la mayor empresa eléctrica española –ya iba en camino de convertirse en otra CFE en México–, no está dispuesta a pagar el nuevo impuesto creado por el gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez. Afecta las ganancias extraordinarias de las grandes energéticas y los mayores bancos. Sobre todo si eso daña la rentabilidad para sus más de 600 mil accionistas de Iberdrola, de acuerdo con el diario Expansión. El grupo, presidido por Ignacio Galán, (su verdadro nombre es Sánchez Galán, pero le incomoda el Sánchez), reportó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores utilidades récord en 2022 por 4 mil 339 millones de euros, 11.7 por ciento más que en 2021. Sánchez Galán se suma así a la guerra jurídica que han emprendido Repsol y Aélec. Para fortuna de México, gracias a los cambios en la legislación, aquí le han cortado las alas... y las ganancias. Al cierre del año pasado, su inversión en energías renovables en México se ubicó en 15.6 millones de euros, esto es, 38 por ciento menos que los 25.1 millones del año anterior. En 2020, Iberdrola reportó una inversión por 242.5 millones. ¿Necesitamos a una compañía que lleve a los tribunales a su propio país para no pagar impuestos?

Abrazos corcholatosos

Rivales en la pasada elección de jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nuevamente enfrentados en la próxima selección de candidato de Morena a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal hizo una visita a Claudia Sheinbaum en sus oficinas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ya antes el senador mutante se había reunido con Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. Monreal calificó los encuentros como una reconciliación amigable. “Con los tres he conversado ampliamente, siempre con una camaradería que yo reconozco y una amigable charla, comentó. ¿Y Sandrá Cuevas, apá?

Bill Gates, inversión

A pesar de que el magnate estadunidense Bill Gates ha comentado en repetidas ocasiones que no es un gran bebedor de cerveza, eso no impide que invierta en un sector de altos rendimientos. Esta semana se anunció que el cofundador de Microsoft compró 3.76 por ciento de las acciones de la compañía neerlandesa Heineken que poseía Fomento Económico Mexicano, por 883 millones de euros. No es la primera ocasión que Bill Gates invierte en México.

Twitterati

Y así hoy la justicia de México y su infatigable abrazo a la impunidad. Los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y la magistrada Amanda Roberta García le dan acceso al dinero a la esposa del criminal #GarciaLuna, anulando la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. El sistema de justicia en México está PODRIDO.

Escribe Hector L Frisbie @HLFrisbie

