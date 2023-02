Perú ha vivido dos meses de agitación social luego de que Boluarte asumió el cargo en remplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Congreso tras intentar disolver el cuerpo legislativo y gobernar por decreto. Videos difundidos en redes sociales mostraron a cientos de personas saliendo de la región de Puno hacia Lima para continuar con las protestas.

Durante esta jornada un grupo de manifestantes levantó temporalmente los bloqueos del corredor minero , importante vía de transporte en el sur de Perú, informaron fuentes a la agencia Reuters.

El corredor se mantiene libre desde hace una semana, pero su acceso podría cambiar en próximas reuniones de dirigentes que discutirán si renuevan las movilizaciones en la zona. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.

En tanto, el depuesto presidente Pedro Castillo se negó a responder las preguntas que por escrito le envió la subcomisión de acusaciones del Congreso sobre el intento de quiebre constitucional que quiso llevar a cabo en diciembre.