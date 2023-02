Wang, que también es muy cercano al líder chino, Xi Jinping, habría sugerido a Putin que, si Rusia está dispuesta a aceptar su iniciativa, lo haga coincidiendo con la visita a Moscú del máximo dirigente de Pekín.

Ya apalabrada en principio esa importante visita, sin fecha todavía, en opinión de analistas consultados, Putin podría haber sugerido que Xi lo acompañe en la moscovita Plaza Roja a presidir el desfile militar del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria (como se llama aquí la Segunda Guerra Mundial), el 9 de mayo, cuando dentro de dos meses y medio espera poder hacer un corte de caja más favorable en el Donbás.

Crece el conflicto con grupo de mercenarios

El conflicto entre el magnate Yevgueni Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios Wagner, y la cúpula del ministerio ruso de Defensa, enfrentados por atribuirse cualquier avance en los campos de batalla, adquirió ayer un grado más de intensidad al publicar el primero en redes sociales una fotografía en la que aparecen esparcidos en el terreno decenas de miembros de su compañía militar privada muertos en las afueras de Bakhmut, acompañada de este texto:

Estos compañeros murieron ayer. Por hambruna de municiones, como suele decirse. Una quinta parte, ¡una quinta parte! Madres, mujeres e hijos recibirán sus cadáveres. ¿Quién es el culpable de su muerte? El culpable es aquel que no autoriza el suministro de municiones. Al final de la lista de suministros debería aparecer la firma de Valeri Gerasimov (jefe del Estado Mayor del ejército ruso) o de Serguei Shoigu (ministro de Defensa). No quieren tomar la decisión. No nos dan municiones ni nos darán. No quieren que Wagner exista , se quejó Prigozhin.

La respuesta de la dependencia castrense no se hizo esperar mediante un comunicado: a pesar de las difíciles condiciones climáticas en la ciudad de Bakhmut, se llevaron a cabo 18 misiones de aviones de combate para apoyar la ofensiva de los destacamentos de asalto. Por lo tanto, todas las declaraciones supuestamente hechas en nombre de estas unidades sobre la carencia de municiones son absolutamente falsas .

Hasta ahora el Kremlin no interviene a favor de ninguna de las partes en este pleito. Su titular prefirió asistir ayer a un concierto multitudinario en el estadio Luzhniky de Moscú para felicitar a los soldados rusos que combaten en Ucrania y a todos los militares en general, la víspera del Día del Defensor de la Patria, que se celebra el 23 de febrero, casi coincidiendo con el primer aniversario de la guerra.