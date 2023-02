▲ Portada del número 197-febrero de 2023. Ilustración titulada Cosecha II, de Arthur Hass, artista de Países Bajos.

Con varios picos durante los años 2021 y 2022, los peores meses han sido de octubre en adelante, coincidiendo con la popularidad de herramientas como ChatGPT, cuando lo que han empezado a prohibir son obras generadas por inteligencia artificial.

Se supera la cifra de 500 textos

El punto más alto de recepción de documentos escritos por inteligencia artificial tuvo lugar el 20 de febrero, cuando, del total de manuscritos recopilados en menos de medio día, 10 por ciento eran ilegítimos y no estaban hechos por autores reales. Este mes ya han superado al cifra de 500 obras prohibidas debido a que han sido generadas por una máquina.

Para paliar el problema, Clarkesworld anunció que cerró la recepción de manuscritos, decisión que tomó recientemente, asegurando que no debería ser difícil adivinar por qué , según compartió en Twitter.

La editorial aclaró que no ha cerrado la revista, sino consideró dejar de recibir historias de autores, una solución que, por el momento, no tiene fecha de conclusión. En este sentido, es consciente de que no es una solución al problema y que, aunque tiene algunas ideas para minimizarlo, no va a desaparecer .