Sheinbaum mencionó que las investigaciones en torno al ex secretario de Seguridad Pública van a continuar, pero que lo más importante es que un caso como el de García Luna nunca vuelva a ocurrir.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que es difícil suponer que (el ex presidente Felipe) Calderón no sabía de los nexos de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado.

México es un país maravilloso, grande por su gente y es una pena, una vergüenza que esto haya pasado.

Puntualizó que hay que seguir luchando por la democracia, porque cuando no hay fraudes electorales es mucho más viable que no ocurran estas cosas; pero no sólo eso, que el pueblo esté pendiente de quiénes son los que cometieron esta terrible situación que vivió nuestro país, que apenas comienza a tener un final del túnel .

Asimismo, criticó el silencio que ha guardado el PAN respecto a la corrupción de García Luna y la responsabilidad de Felipe Calderón. Incluso, dijo que dicho partido está utilizando temas como la trifulca que se registró el martes en el Congreso local durante una protesta de grupos de la diversidad sexual contra la diputada panista América Rangel para no hablar de lo importante.

“Qué piensan ellos (los panistas) de la corrupción inmobiliaria, de un ex funcionario que era narcotraficante, que se enriqueció de manera ilícita, que apoyó a un grupo mientras decían que estaban luchando contra el narco, que fue capaz de simular una detención, de un secuestro, que hablen de eso”, retó la mandataria capitalina.